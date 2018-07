Dunga diz que vai entrar na Justiça contra Romário por acusações

Após o senador Romário dizer que Dunga não convoca os melhores jogadores para a seleção brasileira, insinuando que existem interesses por trás das escolhas, o treinador e o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, disseram que vão processar o ex-companheiro do tetra.

'O senador Romário tem que trazer os fatos. Disparar para todo lado e atingir as outras pessoas, não importa se tem que matar um amigo, isso não é amigo, isso não é coisa de pessoas que têm uma linha reta', disse o treinador em entrevista ao programa Bem, amigos!.

Gilmar Rinaldi foi mais incisivo, e desafiou Romário a abrir mão de sigilo bancário. 'As pessoas que hoje falam em Justiça esquecem o passado delas e os paladinos da justiça são muito perigosos'

O ex-empresário e dirigente de futebol confirmou que assinou a demissão de Romário, quando o ex-atacante estava Flamengo.

RAFINHA

Dunga não acredita que terá novos pedidos de dispensa até a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, como aconteceu recentemente com Rafinha. O lateral-direito alegou que não estava sendo lembrado na seleção e pediu para não defender a equipe nas duas primeira partidas das Eliminatórias, contra Chile e Argentina, nos dias 08/10 e 13/10.

'A gente respeita a opinião de cada um, a vontade de cada jogador, tentamos ajudar o atleta a tomar uma decisão que seja melhor para ele, mas estamos conversando porque não queremos dúvida. O jogador tem que se sentir preparado, tem que querer estar na seleção brasileira', explicou Dunga.

Sem o lateral do Bayern de Munique, a convocação do Brasil conta atualmente com 22 jogadores e tem uma vaga em aberto. Este lugar pode ser preenchido por Neymar, que será julgado TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), no próximo dia 1, por conta da expulsão na Copa América, que resultou em uma suspensão de quatro jogos. Resta a dúvida se o atacante terá de cumprir os dois jogas que restam de suspensão na próxima Copa América ou nos jogos das Eliminatórias.

PATO

Em grande fase no São Paulo, o atacante Alexandre Pato não escondeu sua decepção por ficar fora da lista de convocados de Dunga. O jogador chegou a afirmar que não tinha um outro jogador atuando melhor que ele em sua posição.

Dunga fez questão de acalmar o atacante, e revelou que está acompanhando o desempenho dos jogadores que invariavelmente ficam fora de suas listas.

'O jogador pode ficar tranquilo, tudo que é informação nós buscamos: quanto tempo faz que não marca, frequência que marca, como os gols são feitos, se com drible, se após um toque, se ele superou o adversário ou precisou de todos do time, em que momento o gol foi feito. Tudo isso a gente coloca e analisa detalhe por detalhe, porque nós não queremos errar', afirmou Dunga.