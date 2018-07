Dunga diz que Veranópolis mereceu derrotar o Inter

"Foi um jogo bastante truncado, sonolento até certo ponto. Eles (adversários) tiveram duas bolas na nossa área e conseguiram vencer. Mas os jogadores do Veranópolis se entregaram e mereceram o resultado", avaliou o treinador.

O meia D''Alessandro, por sua vez, minimizou o peso da derrota, lembrando que o Inter já está garantido nas quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. "Jogamos bem, mas não teve jeito de a bola entrar. Perdemos o jogo que podíamos perder", enfatizou o argentino.

Vice-líder do Grupo B do segundo turno, com 13 pontos, o Inter ainda terá a chance de fechar esta fase na ponta da chave. Para isso, a equipe precisa vencer o Juventude, no próximo domingo, em Lajeado, onde atuará como mandante diante de um rival que está com 14 pontos.