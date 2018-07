Como Dunga, jogadores fogem de comparação entre Haiti e Alemanha

O técnico Dunga não quis papo e cortou rapidamente o assunto. E os jogadores da seleção brasileira garantem que não lembraram dos 7 a 1 que o time sofreu da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 quando o mesmo placar foi atingido na noite desta quarta-feira contra o Haiti, pela Copa América Centenário. Com exceção de Elias, que disse ter lembrado e sabia que a imprensa iria tocar no assunto, os outros garantiram que a goleada humilhante sofrida pela equipe de Felipão não lhes passou pela cabeça.

Presente na Copa de 2014, o lateral-direito Daniel Alves não gostou muito de falar no assunto. "Não tem nenhuma comparação. Acredito que nem os alemães acreditaram naquele resultado. Mas infelizmente isso é do futebol. Paga-se muito caro se você não está preparado para enfrentar os adversários", disse o jogador, capitão do time contra os haitianos e que ficou no banco naquela partida contra os alemães.

Willian, que também disputou o último Mundial, garantiu que não lembrou do vexame do Mineirão. "Ele não lembrei de nada'', disse. Ao ser informado que Elias disse ter se recordado do desastre, rebateu. " Se ele lembrou, é problema dele, pela minha cabeça não passou.''

Nem da de Felipe Luis, segundo o lateral-esquerdo. Mas ele admitiu que o assunto foi conversado depois do jogo. "Não significa nada, porém. A maioria desse grupo não estava naquele jogo. O mais importante é a gente esquecer e pensar só no presente'', entende.

Elias já tinha saído do jogo com o Haiti e estava no banco quando Phillipe Coutinho marcou o sétimo gol. Imediatamente ele lembrou da partida contra os alemães. "Sabia que vocês (jornalistas) fariam alguma piada sobre isso'', disse, sorrindo. "A gente lembra, não tem como, marcou. Eu não fazia parte, mas me sinto dentro desse 7 a 1 e acho que vocês jornalistas também se sentem assim porque vivem nosso mundo.''

O volante corintiano afirmou saber que a goleada de quarta-feira não vai ter muito valor para os críticos. "Sei que vão falar que é contra o Haiti. Foi uma vtória contra adversário um pouco mais fraco, fizemos uma boa partida.''