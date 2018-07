Dunga e Rinaldi não têm sinal verde sobre Neymar e Miranda

O coordenador de seleções do Brasil, Gilmar Rinaldi, chegou nesta segunda-feira a São Paulo, depois de um tour pela Europa em companhia do técnico Dunga, e disse que ainda não há nada decidido em relação à liberação de jogadores para disputar a Olimpíada. Também tirou o peso envolvendo a não convocação de Marcelo para os jogos contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias.

O técnico Zidane, do clube espanhol, disse que a CBF não entrou em contato com o Real para saber se Marcelo, que estava se recuperando de contusão, teria condição de jogar. Como lateral, diz Zidane, já voltou a campo, poderia ter sido convocado sem problemas. Gilmar deu a entender que o Real foi procurado, mas disse que, para a CBF, o assunto é superado. "Deixo-os falarem, isso não tem problema. Deixa o Zidane pra lá. Estamos preocupados é com o melhor para a seleção."

Gilmar garantiu também que ainda não há definição sobre o aproveitamento de Neymar e Miranda na Olimpíada. No fim de semana, eles e Dunga estiveram em Milão conversando com a comissão técnica da Internazionale que, pelas informações iniciais, não está disposta a liberar o zagueiro para os Jogos do Rio. "Não tem nada decidido ainda. Vamos tomar uma decisão conjunta com todos os interessados e divulgaremos em breve."

Sobre Neymar, demonstrou otimismo, embora o Barcelona também esteja reticente em liberá-lo para a Copa América e Olimpíada. "Se depender do Neymar, se tiver jogo de bolinha de gude ele vai querer participar." O Chelsea também foi visitado e, a princípio, não se mostrou resistente em liberar William para as duas competições.