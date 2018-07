Dunga elogia e afirma que Neymar responde bem a desafios

Antes de iniciar efetivamente o seu novo trabalho no comando da seleção brasileira, o técnico Dunga afirmou que Neymar ainda não poderia ser chamado de "craque" por não contar com o "carimbo" de campeão mundial. Nem por isso, porém, o treinador deixa de reconhecer e apostar no talento do jogador do Barcelona, tanto que lhe deu a braçadeira de capitão para os amistosos com Colômbia e Equador e exaltou o desempenho do atacante após os triunfos por 1 a 0 nos amistosos disputados nos Estados Unidos.

"É altamente competitivo, quer vencer. Quando você comanda uma equipe ou o setor de um trabalho, precisa identificar em cada indivíduo a forma dele ser. Para alguns, quanto mais você colocar desafios, mais ele responde", afirmou Dunga, deixando claro que definir Neymar como seu capitão foi uma forma de dar mais responsabilidade e estímulo ao atacante.

Satisfeito com o desempenho do atacante do Barcelona, Dunga lembrou que Neymar está longe do seu ápice, pois se recuperou recentemente de uma fratura na terceira vértebra lombar e está apenas no início da temporada no Barcelona, mas mesmo assim se saiu bem nos amistosos. "Ele veio de pré-temporada, tinha se machucado e conseguiu jogar em várias posições", afirmou.

Após brilhar no amistoso contra a Colômbia com um belo gol de falta, Neymar perdeu chances claras diante do Equador, em New Jersey, mas voltou a ter participação decisiva no triunfo ao dar o passe para o gol marcado por Willian.

Depois das duas vitórias nos amistosos nos Estados Unidos, a seleção voltará a se reunir em outubro para compromissos na Ásia. A equipe enfrentará a Argentina, no dia 11 em Pequim, pelo Superclássico das Américas, e o Japão, no dia 14, em Cingapura.