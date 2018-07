Dunga elogia evolução tática do Internacional e exalta mudanças

CRICIÚMA - Depois de dois jogos seguidos em que não conseguiu vencer como mandante, o Internacional conseguiu reagir fora de casa ao bater o Criciúma por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Após o confronto, o técnico Dunga exaltou a evolução tática exibida pelo time gaúcho em relação aos últimos duelos.

"Nossa postura foi um pouco diferente. Nós sofríamos os gols, mas estávamos posicionados na defesa já pensando em como atacar. A equipe adversária chegava uma ou duas vezes e marcava. Hoje (domingo), a concentração dos jogadores foi outra. Primeiro, nós defendemos. E depois é que pensamos em atacar", ressaltou o comandante.

Antes de derrotar o Criciúma, o Inter empatou por 2 a 2 com o Vitória, na última quinta-feira, em Novo Hamburgo (RS), onde dois dias antes caiu por 2 a 1 diante do Santos. Para voltar a vencer, Dunga também promoveu a entrada de Alex no meio-campo, assim como escalou Otávio, substituto do lesionado Forlán, ao lado de Leandro Damião no ataque. E os dois atletas que entraram na equipe foram aprovados pelo treinador.

"O Alex deu um suporte maior para o D?Alessandro (na armação de jogadas) e a equipe ficou mais consistente com o Otávio na parte ofensiva", analisou Dunga, que viu seu time chegar aos 34 pontos e encostar no Atlético-PR, que tem 35 e hoje é a última equipe do G4 da tabela do Campeonato Brasileiro.