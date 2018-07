Dunga escala Airton e Caio no Inter contra o São Luiz

Airton chegou ao Inter no início deste mês e será escalado na vaga de Ygor que está em recuperação de uma tendinite no joelho. Assim, diante do São Luiz, o volante disputará a sua primeira partida como titular pelo novo clube. Já Caio vai substituir o atacante uruguaio Diego Forlán, convocado para defender a seleção do Uruguai.

O Inter também terá uma outra mudança para o duelo com São Luiz, com o retorno do meia Fred, que cumpriu suspensão automática diante do Canoas e agora retorna ao time, substituindo Vitor Júnior.

Assim, o Inter vai entrar em campo nesta quinta com a seguinte escalação: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Josimar, Fred e D''Alessandro; Caio e Leandro Damião.