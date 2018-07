Dunga escala Brasil com Coutinho e Douglas Costa entre os titulares

O técnico Dunga fez um esboço da equipe que vai enfrentar a Venezuela no domingo no treinamento desta sexta-feira, em Santiago, mas manteve uma dúvida no meio. Philippe Coutinho treinou no lugar de Neymar, suspenso, em uma alteração que parece definitiva e foi mantida ao longo do treinamento. Por outro lado, Fred perdeu o lugar entre os meias. No início, Dunga testou Douglas Costa na armação e chegada ao ataque. Na segunda parte, testou Robinho na função. Ou seja: a dúvida está entre Douglas Costa e Robinho - Fred perdeu o lugar na equipe titular. No ataque, Roberto Firmino será mantido.

Dunga foi coerente com as escalações dos últimos amistosos e não inventou na preparação para o jogo decisivo. A opção por Phillippe era a mais simples e natural. No amistoso contra o México, quando Neymar estava retornando ao Brasil depois da conquista da Liga dos Campeões, Philippe Coutinho atuou como principal armador da equipe.

A novidade foi a saída de Fred, que vinha sendo titular nos últimos jogos. Contra a Colômbia, no entanto, ele teve atuação ruim e acabou substituído na metade do segundo tempo. No ataque, Dunga mantém a aposta em Roberto Firmino, apesar de o atacante ter perdido um gol incrível contra a Colômbia. A defesa foi a mesma do jogo anterior.

No início do treinamento, Daniel Alves deu um pequeno susto ao sentir dores no tornozelo direito após uma pancada de Fernandinho. Ele foi atendido pelo departamento médico, mas voltou aos treinamentos normalmente. A escalação utilizada por Dunga foi a seguinte: Jefferson; Daniel Alves; Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Willian, Douglas Costa e Phillippe Coutinho; Firmino.

Todas as equipes do Grupo C estão empatadas com três pontos, uma vitória e uma derrota. O Brasil precisa vencer a Venezuela, domingo, para se classificar à próxima fase da Copa América. Uma vitória com boa margem de gols pode garantir o primeiro lugar do Grupo C. Na outra partida, entre Colômbia e Peru, os dois têm chances de classificação.