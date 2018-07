Dunga escala Inter com Jorge Henrique, Ygor e Fabrício

PORTO ALEGRE - Cheio de desfalques, o técnico Dunga indicou no treino desta quarta-feira qual será a escalação do Internacional para o confronto diante do Botafogo, quinta, às 21 horas, no Maracanã, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Henrique será mesmo improvisado na lateral direita, enquanto Fabrício ganhou a vaga pelo lado esquerdo e Ygor formará dupla de volantes com Willians.

Jorge Henrique já havia treinado entre os titulares na última terça-feira e ganha uma vaga fora de sua posição original por conta das lesões. Titular da lateral, Gabriel segue em recuperação e vinha dando lugar a Ednei, que sofreu uma pancada na partida contra o Atlético-PR, no domingo. Seu substituto, Cláudio Winck, deixou o duelo com dores musculares e por isso o atacante será improvisado.

"Temos que aproveitar o momento do Botafogo (dois empates seguidos) e ir em busca da vitória. Vou estar bem orientado pelos meus companheiros e no momento certo saber a hora de defender e atacar. Temos um grupo bom e temos a certeza que vamos fazer de tudo para voltar a vencer", comentou Jorge Henrique.

No meio, Ygor entra no lugar de Airton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Josimar, que poderia ser o substituto imediato, também está fora por conta de contusão. Outros desfalques do time gaúcho por lesão são os zagueiros Índio e Jackson e o atacante Rafael Moura.

Já o lateral Fabrício venceu a concorrência com Kleber por preferência do técnico Dunga, que optou por deixar o experiente jogador de 33 anos no banco. Desta forma, o Inter deve entrar em campo contra o Botafogo com: Muriel; Jorge Henrique, Juan, Ronaldo Alves e Fabrício; Ygor, Willians, Alex e D?Alessandro; Scocco e Leandro Damião.