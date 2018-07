Dunga escala Inter com Ronaldo Alves e Ygor em treino O técnico Dunga fez mistério no início da semana, mas nesta quinta-feira deu pistas da escalação do Internacional para o clássico diante do Grêmio, pelas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O zagueiro Ronaldo Alves e o volante Ygor participaram do coletivo como titulares e devem estar em campo na partida deste domingo, que acontecerá no Estádio Centenário.