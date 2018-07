Dunga escala Josimar e Élton no Inter contra o Caxias

Josimar e Élton vão ocupar as vagas de dois jogadores lesionados. O meia Dátolo, com uma lesão na coxa, ficará por duas a três semanas afastado dos gramados, enquanto o volante Willians, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, e desfalcará o Inter por no mínimo três semanas.

Assim, a dupla de volantes entra no time e o meia Fred, que vinha atuando mais recuado, ganha mais liberdade no Inter. Assim, a equipe vai entrar em campo com a seguinte formação: Muriel; Gabriel, Ronaldo Alves, Rodrigo Moledo e Fabrício; Josimar, Élton, Fred e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião.

A delegação do Inter embarca no começo da noite desta terça para Caxias do Sul, onde fica concentrada até momentos antes da partida. A equipe está na segunda colocação do Grupo B, com 11 pontos em seis jogos disputados na Taça Piratini.