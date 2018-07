Dunga estende folga de titulares do Inter até quarta Após a conquista do título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho no último domingo, os titulares do Internacional ganharam um dia a mais de folga e só se reapresentarão nesta quarta-feira para iniciar os treinamentos visando o troféu do segundo turno. Se vencer novamente, o time do técnico Dunga assegura o troféu do Estadual por antecipação.