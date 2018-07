Dunga exalta 'brio' do Inter em vitória sobre o Flu

RIO - A vitória sobre o Fluminense comprovou as qualidades do Internacional na briga pelo título do Brasileirão, na avaliação de Dunga. Para o treinador, seus jogadores mostraram habilidade, apuro tático e "garra" no triunfo por 3 a 2 sobre o atual campeão, em Macaé.

"Era normal que o Fluminense, jogando em casa, iria nos pressionar. Mas a equipe teve muito brio, muita garra, e os jogadores cumpriram tudo o que havíamos pedido", enumerou o treinador, sem esconder a satisfação com o desempenho do time.

O Inter surpreendeu o Fluminense no primeiro tempo. Marcou seus três gols, dois deles de autoria do inspirado Diego Forlán. "Era difícil segurar o ritmo do primeiro tempo. Conseguimos surpreender na etapa inicial e depois conseguimos segurar", analisou Dunga, ao justificar a queda de ritmo depois do intervalo.

Destaque da partida, Forlán chegou a marcar um gol olímpico. "Fazia muito tempo que não fazia um gol desses. Só quando era criança. Foi uma vitória muito importante", comemorou o meia. "Foi muito importante ganhar de um grande time que nem o Fluminense. É um resultado que nos deixa trabalhar mais tranquilo. Dá confiança para o grupo", reforçou D''Alessandro, autor do primeiro gol da partida.