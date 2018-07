Dunga exalta 'brio' do Inter, mas não festeja empate Depois de ver o Internacional garantir o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, na noite da última quinta-feira, em Novo Hamburgo, com um gol de Otávio aos 44 minutos do segundo tempo, o técnico Dunga elogiou o espírito de luta exibido pelo time no confronto, mas evitou festejar o resultado obtido neste confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.