Dunga exalta insistência do Inter após vitória no fim O Internacional manteve a sua ascensão no Campeonato Brasileiro no domingo ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, em Caxias do Sul, mas sofreu para isso. O gol da vitória, a terceira consecutiva do time na competição, foi marcado apenas aos 46 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Juan, mostrando que a equipe não deixou de insistir.