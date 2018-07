Dunga exalta lances de bola parada do Inter após vitória

"Jogando contra com equipes fechadas, você tem na bola parada um fator que pode desequilibrar. Quanto mais treinar e chegar perto da perfeição, melhor. A gente tem repetido isso para aproveitar a qualidade dos nossos jogadores", declarou o treinador.

O próprio D''Alessandro também teve muitos motivos para comemorar, já que recebeu uma placa antes do confronto por seus 200 jogos pelo Inter, completados no último domingo contra o Canoas. O argentino, no entanto, não esqueceu de elogiar o São Luiz. "Foi um jogo difícil. O adversário estava muito fechado, com duas linhas de quatro. Por isso valeu a vitória", afirmou, após a partida.

Outro para quem o jogo teve significado especial foi o atacante Caio. Revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Figueirense, o jogador fez sua estreia pelo Inter e ficou satisfeito com a atuação, principalmente pela bela assistência no primeiro gol, marcado por Leandro Damião. "Dei o meu máximo e procurei corresponder à altura", comentou.