Dunga exalta poder de criação do Inter e celebra vitória A vitória do Internacional por 3 a 0 diante do Salgueiro, na última quinta-feira, em Novo Hamburgo, pela Copa do Brasil, deixou o técnico Dunga extremamente satisfeito. Não só por ter encaminhado a vaga da equipe às quartas de final, mas também pelo número de chances criadas por seus comandados.