Dunga exalta superação do Inter após vitória sob chuva O Internacional precisou superar o Caxias e a forte chuva que caia no estádio Centenário para sair com a vitória por 2 a 0 na última quarta-feira, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O temporal fez com que o gramado ficasse encharcado, dificultando muito o toque de bola de ambas as equipes.