Dunga explica chance a Luiz Adriano na seleção e elogia atacante

Grande destaque da última rodada da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, chamou a atenção do técnico Dunga. Os cinco gols marcados pelo jogador na goleada por 7 a 0 sobre o BATE Borisov o credenciaram à sua primeira convocação para a seleção brasileira principal.

Luiz Adriano, revelado pelo Internacional, já teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Ele esteve cotado para a convocação para os jogos realizados pela seleção este mês na Ásia, contra Argentina e Japão, mas acabou preterido. Agora, acabou convencendo Dunga.

"A gente cria alternativas de jogo, dependendo do adversário. Luiz Adriano despontou muito bem no Inter, está jogando há um bom tempo no Shakhtar Donetsk e, até para o torcedor entender, é difícil você jogar num país que tem oito meses de neve, e o cara está jogando lá há sete anos, um dos goleadores, sempre dentro da Liga dos Campeões com um rendimento altíssimo", considerou o técnico.

Os cinco gols marcados na terça tornaram Luiz Adriano o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões. Em três partidas, ele marcou seis gols. O francês Karim Benzema, do Real Madrid, vem em segundo com quatro.