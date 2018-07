Dunga fará convocação para a Copa no dia 11 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que o técnico Dunga divulgará a lista de jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul no dia 11 de maio.

A convocação será realizada às 13 horas, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O treinador anunciará o nome dos 23 jogadores que viajarão no dia 26 de maio para Johanesburgo, cidade onde ficará hospedada a seleção durante a primeira fase do Mundial.

Mas, antes disso, a delegação fará uma parada em Curitiba, entre os dias 21 e 26. No centro de treinamento do Atlético Paranaense, os jogadores farão exames médicos e testes físicos, no início da preparação para a disputa da Copa.