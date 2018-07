Dunga fará primeira convocação da seleção no ano em 3 de março

A primeira convocação da seleção brasileira em 2015 já tem data marcada. Nesta sexta-feira, a CBF anunciou que o técnico Dunga vai revelar a lista de convocados para os dois amistosos agendados para o próximo mês no dia 3 de março, às 12 horas, em evento marcado para a própria sede da confederação, no Rio.

Nas datas reservadas pela Fifa para amistosos em março, a seleção brasileira vai encarar a França no dia 26, casa dos adversários, em Saint-Denis. E o compromisso seguinte será em Londres, no Emirates Stadium, diante da seleção chilena, no dia 29.

Os dois amistosos serão os primeiros da seleção brasileira no ano em que a equipe vai participar da Copa América no Chile e iniciará a disputa para obter a sua vaga na Copa do Mundo de 2018, entrando em campo quatro vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas, sendo em dois jogos em outubro e outros dois em novembro.

Os confrontos das Eliminatórias ainda não estão definidos, mas os adversários da fase de grupos da Copa América já são conhecidos. O Brasil vai estrear diante do Peru em 14 de junho e depois terá pela frente as seleções da Colômbia, no dia 17, e da Venezuela, no dia 21.

A primeira lista de convocados de Dunga é aguardada com expectativa em busca de uma sinalização do treinador sobre o futuro de jogadores como Diego Tardelli, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart na seleção. Destaques do futebol brasileiro em 2014, eles acabaram se transferindo para o futebol asiático recentemente, despertando dúvidas sobre a permanência deles na equipe.

De volta ao comando da seleção após o fracasso da equipe na Copa do Mundo de 2014, Dunga está invicto e com 100% de aproveitamento nesta nova passagem pela seleção. Com ele, o Brasil conquistou vitórias sobre Colômbia (1 a 0), Equador (1 a 0), Argentina (2 a 0), Japão (4 a 0), Turquia (4 a 0) e Áustria (2 a 1). Agora, tentará ampliar essa série positiva diante da França e do Chile.