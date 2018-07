Dunga fará seis treinos no primeiro encontro da seleção brasileira

A CBF divulgou nesta quarta-feira a programação da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Equador, que marcam o começo do trabalho do técnico Dunga. Ao todo, ele irá comandar seis treinos no período dos dois jogos previstos para acontecer nos dias 5 e 9 de setembro - ambos serão disputados nos Estados Unidos.

Dunga reassumiu o comando da seleção logo depois da Copa, em substituição a Luiz Felipe Scolari. Essa é a segunda passagem dele pelo cargo, depois de ficar quatro anos entre 2006 e 2010 - naquela oportunidade, foi demitido após a eliminação nas quartas de final do Mundial da África do Sul, quando o Brasil perdeu para a Holanda.

Agora, Dunga começa um novo trabalho, com a Copa de 2018, na Rússia, como principal objetivo. Os primeiros testes serão os amistosos com a Colômbia, em 5 de setembro, em Miami, e o Equador, quatro dias depois, em Nova Jersey. Para esses jogos, ele chamou 22 jogadores, sendo 10 que estiveram no grupo de Felipão no Mundial.

Pela programação, a seleção embarca na noite de 31 de agosto para os Estados Unidos. No dia seguinte, quando chegar a Miami, já faz um treino leve no hotel. Depois, Dunga marcou treinamentos nos três dias posteriores, sempre no período da tarde, até chegar o amistoso contra a Colômbia, que será realizado numa sexta-feira.

No sábado, a programação prevê folga geral para o grupo. Depois, treino no período da tarde nos dois dias seguintes, já em Miami, até chegar o amistoso contra o Equador, que será na terça-feira. Assim, Dunga terá algum tempo para trabalhar neste primeiro encontro que terá com os jogadores no início da sua trajetória.

Depois de estrear contra Colômbia e Equador agora em setembro, Dunga já tem mais três jogos programados até o final deste ano para implantar seu trabalho na seleção. Em outubro, faz o Superclássico das Américas com a Argentina no dia 11 e disputa amistoso com o Japão no dia 14. E em novembro, jogará diante da Turquia no dia 12.