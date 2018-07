Dunga faz 1ª reunião com nova comissão da seleção brasileira

De volta ao comando da seleção brasileira, Dunga realizou nesta quarta-feira a primeira reunião da nova comissão técnica, com a participação do coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Foi o primeiro encontro formal entre todos os membros da comissão, que conta ainda com o auxiliar técnico Andrey Lopes, o fisioterapeuta Odir de Souza e Mauro Silva, observador pontual da seleção.

Na reunião, Dunga começou a discutir com Rinaldi e os demais a futura convocação da seleção para os amistosos contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Miami, e contra o Equador, no dia 9, em Nova Jersey, ambos nos Estados Unidos.

Serão os primeiros jogos da seleção sob o comando de Dunga, em sua nova passagem pelo time. Ele foi anunciado como novo treinador da equipe na semana passada, em substituição a Luiz Felipe Scolari, demitido após o fracasso da seleção na Copa do Mundo, em casa.