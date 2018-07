Dunga faz mistério, mas Elias deve ser titular da seleção brasileira

Com 22 dos 23 convocados em campo, Dunga comandou nesta quarta-feira o segundo treino da seleção brasileira em Pequim para o Superclássico das Américas, que será disputado com a Argentina no sábado. O único ausente da atividade no Olympic Sports Center Stadium foi o volante Rômulo, do Spartak Moscou, que, sem visto chinês, ainda não chegou a Pequim.

Dunga fez um treino experimental e não divulgou o time titular que começará o Superclássico, mas os indicativos são de que Elias ficará com a vaga no meio de campo depois dos cortes de Ramires e Fernandinho por lesão. O treinador dividiu os jogadores em três grupos e o volante do Corinthians atuou ao lado de Neymar, David Luiz, Filipe Luís, Oscar e Danilo, todos titulares.

Com duas traves no meio de campo, cada uma virada para sentidos opostos, os jogadores atacavam de um lado do gramado e defendiam de outro. Enquanto isso, os atletas do terceiro time ficavam nas beiradas do campo reduzido e ajudavam a equipe que estava atacando quando a bola ia em sua direção.

O treino foi disputado em ritmo bastante intenso e durou 1h30. Os quatro atletas que desembarcaram em Pequim nesta quarta-feira (Kaká, Juan, Marcelo Grohe e Souza), horas antes da atividade, participaram normalmente do treino até o fim.