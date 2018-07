Dunga faz mistério sobre substituto de D'Alessandro

SALVADOR - Na véspera do duelo diante do Bahia, na Fonte Nova, o técnico Dunga promoveu nesta quarta o último treino do Internacional em Salvador antes do confronto. Os jogadores fizeram o tradicional rachão, e a escalação que entrará em campo na partida de quinta-feira, às 21 horas, válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi revelada.

Com isso, Dunga mantém o mistério sobre quem entrará na vaga de D''Alessandro. O argentino está fora da partida por conta de dores nas costas, e seu substituto ainda não foi confirmado. Caso queira uma escalação mais defensiva, o treinador pode optar pela volta de Willians ao time titular. Senão, Alan Patrick deve ganhar uma chance.

Outro desfalque do Inter é o uruguaio Forlán, que também se recupera de lesão. Scocco seria seu substituto natural, mas está suspenso. Com isso, o jovem Otávio será titular. O time gaúcho deve entrar em campo nesta quinta com: Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Airton, Josimar, Alan Patrick (Willians), Otávio e Alex; Leandro Damião.