Dunga faz sua primeira convocação em nova passagem pela seleção

Dunga dará início na terça-feira ao que definiu como "transformação gradual" da seleção. Às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, ele fará a primeira convocação de sua segunda passagem pela equipe, para os amistosos contra Colômbia, no dia 5 de setembro, em Miami, e Equador, no dia 9, em Nova Jersey. Apesar de não ter dado pistas claras sobre a lista, ele tem a intenção de chamar vários jogadores que participaram da Copa na equipe de Luiz Felipe Scolari.

O time de Felipão, aliás, servirá como base para a primeira convocação se Dunga mantiver o que disse no domingo, na Espanha, onde esteve com o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, para acompanhar a seleção sub-20 em um torneio em Valência. O que já se sabe é que o zagueiro Thiago Silva, capitão da equipe na Copa, não será chamado por estar machucado.

É possível que ocorra renovação total dos goleiros, mas jogadores como o zagueiro David Luiz, o lateral-esquerdo Marcelo e os meio-campistas Luiz Gustavo, Paulinho, Hernanes, Ramires e Oscar têm chances de estar na relação.

Dunga também pretende chamar jogadores que têm se destacado em times brasileiros. No entanto, como as equipes estão envolvidas em competições como o Brasileiro e a Copa do Brasil, ele deverá convocar no máximo dois jogadores por clube.

O treinador tem observado com mais atenção, por exemplo, três jogadores do Cruzeiro - Dedé, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart - e a tendência é que escolha dois deles. Como o técnico gosta de atacantes de área, Alan Kardec, do São Paulo, é nome cotado. Do Tricolor, Dunga também tem gostado do desempenho de Ganso.