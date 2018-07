Dunga faz testes e treina Inter com três volantes

PORTO ALEGRE - O técnico Dunga comandou nesta quarta-feira o primeiro treinamento coletivo na intertemporada do Internacional e apresentou novidades visado o amistoso do próximo sábado contra o Cerro de Montevidéu, em Rivera, no Uruguai, e a retomada do Campeonato Brasileiro. A principal delas foi a escalação da equipe com três volantes.

No meio-de-campo, Ygor, que ficou com a vaga de Airton, e Josimar, substituindo Fred, negociado com o Shakhtar Donetsk, ganharam a condição de titulares e formaram o trio de volantes com Willians. Sem Rodrigo Moledo, negociado com o ucraniano Metalist, a dupla de zaga do Inter foi escalada com Índio e Juan no coletivo.

Sem os lesionados Gabriel e Leandro Damião, Ednei, contratado junto ao Veranópolis, assumiu a titularidade da lateral direita, enquanto Rafael Moura foi escalado no ataque do Inter. Assim, o time iniciou o coletivo com a seguinte formação: Muriel; Ednei, Índio, Juan e Fabrício; Ygor, Josimar, Willians e D''Alessandro; Otávio e Rafael Moura.

Durante o treinamento, Dunga fez três mudanças entre os titulares do Inter. O técnico sacou Fabrício, Ygor e Willians e promoveu as entradas de Kleber, Airton e Jorge Henrique, recém-contratado, que tornou o time mais ofensivo.

Antes do amistoso com o Cerro, o Inter vai realizar ainda dois treinamentos. Em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, o time volta a entrar em campo na competição no dia 7 de julho, quando receberá o Vasco no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.