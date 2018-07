Dunga fecha treino, mas indica Alisson como titular da seleção para clássico A seleção brasileira encerrou nesta quarta-feira a preparação para o jogo contra a Argentina com um descontraído rachão. Apenas a parte final do treino pôde ser acompanhada pela imprensa e cerca de 200 torcedores. Neymar foi, de longe, o jogador mais assediado pelo público, sobretudo as garotas.