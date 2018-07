Para Dunga, Neymar está à frente de Messi e Cristiano Ronaldo

Neymar chega ao jogo desta quinta-feira, contra a Argentina, em Buenos Aires, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa de 2018, no melhor momento da carreira. Para o técnico Dunga, inclusive, o craque brasileiro está atualmente à frente de Cristiano Ronaldo e Messi.

"Se fizermos o ranking por número, estatística, o Neymar está mostrando um aproveitamento superior. O Messi está machucado e o Cristiano a gente tem expectativa de que repita o que fez no ano passado. Neymar tem crescimento constante desde que chegou ao Barcelona. Sem o Messi, tem correspondido à expectativa. Está num bom momento", disse o treinador, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Desde a lesão de Messi, em setembro, Neymar assumiu o protagonismo do Barcelona. O atacante marcou dez gols nos últimos oito jogos. O último deles, contra o Villarreal, foi um golaço, no qual ele deu um chapéu de costas no seu marcador e bateu de primeira antes de a bola cair. No Campeonato Espanhol, Neymar é o artilheiro isolado, com 11 gols em 11 rodadas.

"Para nós, é importante o retorno dele, que ele possa contribuir com os demais jogadores e que possa fazer um bom jogo pela seleção", disse Dunga.

O treinador, no entanto, garantiu que a seleção brasileira não jogará em função do seu principal jogador. Dunga fez questão de destacar o jogo coletivo da seleção. "É Neymar e mais 22. Você não ganha a classificação sozinho. Queremos contar com os melhores, mas nem sempre vai ser possível. Temos que ter uma opção para superar isso."

Nesta quarta-feira, o treino no Itaquerão foi fechado à imprensa. O treinador permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os 15 minutos finais da atividade. Dunga não revelou o time, mas deve mexer pouco na seleção. O Brasil deve jogar com Alisson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Elias, Luiz Gustavo, Oscar, Willian e Douglas Costa; Neymar.