Dunga foi do céu ao inferno na seleção como jogador e técnico

Dunga ganhou uma segunda chance como técnico da seleção brasileira quatro anos depois de falhar na Copa do Mundo da África do Sul, num roteiro de glórias e fracassos, de liderança e teimosia, que repetiu sua trajetória como jogador. Antes do Mundial de 2010, a equipe brasileira tinha conquistado os principais torneios que disputou, a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009, além de ter terminado as eliminatórias sul-americanas em primeiro lugar e do bronze nos Jogos Olímpicos de 2008.

Na Copa do Mundo, no entanto, o time comandado por Dunga tomou a virada da Holanda no segundo tempo das quartas de final e não teve forças para reagir, em jogo que ficou marcado pela expulsão do volante Felipe Melo - criticado pela torcida mas bancado pelo treinador-- e pelo erro na saída de bola do goleiro Julio Cesar.

"Eu acho que a gente tem que ser realista para analisar. Não pode analisar pela simpatia. O trabalho que ele fez foi muito bom... Até o meio tempo da Holanda estava perfeito o trabalho. É que em 45 minutos mudou toda a vida dele e da seleção brasileira", disse o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, no fim de semana.