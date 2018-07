Dunga garante que Inter tem condições de reagir na busca do título

NOVO HAMBURGO - Derrotado pelo Santos por 2 a 1, na noite de terça-feira, em Novo Hamburgo, em partida adiada da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes da competição. Mas o técnico Dunga tentou manter o otimismo e garantiu que a equipe ainda pode se recuperar. "Temos que seguir trabalhando e acreditando até o final. Ainda tem como revertemos e buscar diminuir a diferença em relação aos líderes", disse.

Com a derrota, o Inter permaneceu na sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, a quatro do grupo dos quatro primeiros colocados e com dez a menos do que o líder Cruzeiro. O diretor de futebol Marcelo Medeiros, porém, prometeu que o time vai se recuperar no segundo turno da competição.

"Criamos diversas oportunidades, mas o Santos conseguiu aproveitar melhor as suas chances. Agora temos que reagir já na quinta-feira. E também vamos ter que recuperar fora. Temos todo o returno pela frente", projetou.

O meia Alex destacou a necessidade do Inter melhorar o nível das suas atuações e a importância do time derrotar o Vitória na quinta-feira, novamente em Novo Hamburgo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Quinta-feira já tem jogo de novo. Temos que melhorar para conseguir a vitória", disse.