Dunga libera sexo na folga para jogadores brasileiros na Copa

O status de durão ficou apenas na fama. Descontraído em sua primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira na África do Sul, o técnico Dunga afirmou que não impedirá os jogadores brasileiros de fazerem sexo nas folgas.

"Cada um faz o que quiser. Não tem problema nenhum a visita de familiares ou amigos", afirmou o treinador. "Precisamos respeitar as individualidades quando estamos concentrados. Nem todo mundo gosta de sexo, de vinho ou de sorvete", completou o treinador.

Dunga também destacou a motivação para disputar a Copa. "Como brasileiro, a gente tem de ganhar. Chegar numa final da Copa do Mundo não é fácil, tudo pode acontecer. Os otimistas acham que dá. Os pessimistas sempre vão pensam em derrota. Como todo brasileiro, penso sempre no melhor", explicou.

Na conversa com os jornalistas, Dunga também destacou o trabalho de reforço muscular que o atacante Luis Fabiano e o meia Kaká estão recebendo, para chegarem ao auge da forma física na competição. Em Curitiba, Kaká fez trabalho de readaptação para voltar a treinar com o restante do grupo.

"Como ele [Kaká] ficou um bom tempo sem treinar [por causa da lesão], é normal que não esteja nas mesmas condições dos demais. Estamos dosando a forma de trabalhar", complementou.

Até o primeiro jogo do Brasil na Copa, Dunga acredita que o meia que joga no Real Madri vai estar em ótimas condições.

"Cada dia vamos aumentando a carga de trabalho. Se ele estiver se sentindo bem, vai jogar", destacou.

Dunga comentou ainda o grande apoio da torcida local aos brasileiros e sobre as folgas da seleção durante a competição. Reforçou que na hora certa todos terão direito de encontrar familiares e amigos, nas folgas. Mas que tudo vai funcionar conforme o combinado.