Dunga libera torcida para ver o treinamento da seleção

Depois de três dias de reclusão, a seleção brasileira finalmente teve contato com o torcedor em Curitiba. O técnico Dunga surpreendeu e liberou a entrada da torcida no CT do Caju durante o treino da tarde desta segunda-feira. Assim, cerca de 300 pessoas acompanharam, eufóricas, os exercícios físicos dos jogadores.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

No domingo, quando a seleção fez os primeiros treinos no campo, os torcedores já fizeram pressão para entrar no local, mas não foram atendidos. Dessa vez, porém, Dunga resolveu liberar o acesso de quem fazia vigília no portão de entrada do CT do Caju e estava na esperança de ver os jogadores de longe. Premiados, os torcedores fizeram uma grande festa para a seleção e até chegaram a gritar: "Valeu, Dunga!".

Depois do trabalho físico, Dunga e os jogadores foram até os torcedores e, com palmas, agradeceram o apoio recebido. Assim, o público em Curitiba finalmente pôde ver a seleção de perto. Só faltou o meia Kaká, que, por causa da recente lesão muscular que sofreu, foi mais uma vez poupado do treino no campo do CT do Caju - ficou apenas nas dependências internas do local.

Como o médico José Luís Runco disse que Kaká já está recuperado da contusão, existe a expectativa de que ele possa se juntar aos companheiros nos treinos de campo nesta terça-feira, quando a seleção também deve fazer o primeiro trabalho com bola.