Dunga negocia para ser técnico do Inter

SÃO PAULO - O ex-técnico da seleção brasileira Dunga está cada vez mais perto de acertar com o Inter. Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, o ex-jogador esteve na tarde desta terça-feira reunido com o presidente do clube gaúcho, Giovanni Luigi, para discutir detalhes do contrato.

A proposta feita a Dunga foi para comandar o time em 2013. O Inter está sem técnico para o ano que vem e acaba de demitir Fernandão, que acumulou brigas internas e maus resultados, como não ter conseguido a classificação para a Copa Libertadores.

De acordo com o jornal, Dunga foi procurado pelo Inter pela primeira vez no sábado à tarde. Antes, a clube tentou Mano Menezes. O técnico recém-demitido da seleção brasileira recusou.

Uma das exigências de Dunga é ter em sua comissão técnica o preparador físico Paulo Paixão e o ex-goleiro Taffarel como auxiliar.

Dunga começou e encerrou a sua carreira no Inter. Sua primeira passagem pelo clube do Beira-Rio foi entre 1980 e 1984. Depois atuou entre 1999 e 2000. Enquanto esteve fora de Porto Alegre disputou três Copas do Mundo pela seleção brasileira.

O último trabalho do ex-volante foi a seleção brasileira. Em 2010, após a eliminação na Copa do Mundo da África, Dunga deixou o cargo e desde então, não trabalhou mais com futebol.