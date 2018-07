Dunga pode se tornar o segundo técnico com mais jogos pela seleção

De volta à seleção brasileira, Dunga terá a chance de se tornar o segundo técnico com mais jogos pelo time do Brasil. Com 60 partidas disputadas na sua primeira passagem, o ex-volante já ocupa a terceira posição do ranking, atrás de Carlos Alberto Parreira, com 112 jogos oficiais, e Zagallo, com 125.

Se conseguir chegar à Copa 2018, Dunga pode comandar a seleção em aproximadamente 60 jogos, chegando a 120. Nos próximos quatro anos, o Brasil disputará duas edições da Copa América (2015, no Chile, e 2016, nos Estados Unidos). Caso conquiste o título, o time disputará também a Copa das Confederações em 2017. Além disso, o Brasil terá de jogar as eliminatórias do Mundial da Rússia.

No último ciclo da seleção entre Copas, 62 partidas foram disputadas - 33 sob o comando de Mano Menezes e 29 com Felipão. Entre 2002 a 2006, o número chegou a 57. Se for mantido pela CBF após o Mundial 2018, Dunga deve ultrapassar Zagallo e assumir a primeira posição.

Entre os treinadores que mais comandaram a seleção estão, além de Zagallo e Parreira, Vicente Feola (56), Flávio Costa e Felipão (54 cada), além de Aymoré Moreira (55) e Telê Santana (53).

O capitão do tetra também pode se tornar o treinador com mais tempo à frente da seleção. Na primeira passagem pela equipe, o trabalho durou 47 meses (pode chegar a 95 meses, caso consiga se manter no cargo até julho de 2018). Zagallo, por sua vez, soma 96 meses - foram 52 meses entre março de 1970 e julho de 1974 e 44 meses entre dezembro de 1994 e julho de 1998.

O segundo colocado da lista é Flávio Costa, com 83 meses: entre janeiro de 1945 e julho de 1950 - o treinador voltou à equipe em março de 1956 para mais cinco meses à frente do time. Parreira, por sua vez, soma 81 meses, em três passagens: abril de 1983 a novembro do mesmo ano, além de outubro de 1991 a julho de 1994 e fevereiro de 2003 a julho de 2006.