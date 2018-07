Dunga poupa Neymar em treino da seleção brasileira em Viamão

Neymar foi poupado do treino da seleção brasileira, na tarde desta quinta-feira, em Viamão (RS), em preparação para a Copa América. Com o campo castigado por forte chuva, o atacante permaneceu na academia, junto com os jogadores que atuaram ao menos 45 minutos no amistoso com Honduras, na noite desta quarta, no beira-rio. Douglas Costa também não participou do treino no gramado do hotel onde a delegação está hospedada.

A tendência é que Neymar seja preservado o máximo possível para a estreia na Copa América, no próximo domingo, no duelo contra o Peru, em Temuco. Mas ele participará do treino marcado para esta sexta-feira, o último antes do embarque para o país andino, que ocorrerá no final da tarde em voo fretado.

Nesta quinta treinaram no campo os goleiros Marcelo Grohe e Neto, além de Thiago Silva, Marquinhos, Gefferson, Elias, Filipe Anderson, Everton Ribeiro, Robinho e Diego Tardelli. Foi realizado treino de finalização. Depois da magra vitória por 1 a 0 sobre os hondurenhos, o técnico Dunga disse que a finalização é um dos fundamentos que a seleção precisa aprimorar.