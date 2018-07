Dunga poupa quatro jogadores e escala Juan no Inter

Neste sábado, Dunga comandou treinamento e decidiu que não vai utilizar o goleiro Muriel, o zagueiro Rodrigo Moledo, o meia argentino D''Alessandro e o atacante Diego Forlán na partida. Esses jogadores serão poupados em razão do desgaste físico, o que dará oportunidade para alguns reservas atuarem.

Alisson vai assumir a meta do Inter, enquanto Juan, que está recuperado de uma lesão, formará a dupla de zaga com Ronaldo Alves. As outras novidades serão as entradas de João Paulo no meio-de-campo e de Gilberto, que formará a dupla de ataque com Leandro Damião.

Assim, o Inter vai entrar em campo diante do Cruzeiro com a seguinte escalação: Alisson; Gabriel, Ronaldo Alves, Juan e Fabrício; Elton, Josimar, João Paulo e Fred; Gilberto e Leandro Damião.

O Inter lidera o Grupo B da Taça Piratini com 14 pontos e tenta garantir a primeira colocação da chave e geral (o Lajeadense, com 15 pontos, ocupa essa condição no momento), para ter a vantagem de decidir em casa os confrontos eliminatórios.

"Não importa quem vai estar em campo, a gente vai com força máxima, buscando o resultado que nos garanta o mando de campo para as próximas fases", disse o volante Elton.