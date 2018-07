Dunga prega mudanças, mas não diz quais e defende velhos conceitos

Talvez Dunga ainda não saiba exatamente como fazer para revolucionar, ou renovar, para dar tom mais ameno à necessidade de mudanças, porque não teve tempo de se reunir mais amiúde com o coordenador Gilmar e a dupla Marin/Del Nero. Foi pego de surpresa. Nesta quarta faz uma semana que a seleção voltou à sua vida - recebeu o convite quarta passada e "fechou" na sexta. Até então, seu pensamento estava em montar um projeto de trabalho para levar a Venezuela à Copa na Rússia.

Mas talvez revolução, ou renovação, não seja exatamente o que pretenda fazer. Basta analisar algumas de suas contradições na entrevista que marcou seu retorno.

Reconheceu, por exemplo, que futebol arte existe. Futebol ofensivo também. Ressaltou, porém, que na sua visão apenas o Chile foi verdadeiramente ofensivo na Copa. As demais equipes, disse, "jogavam atrás, fechadinhos, buscando o contra-ataque".

Pode ser uma boa pista para desvendar a futura seleção de Dunga. Que, diz ele, vai mesclar jogadores experientes com jovens talentos. Salutar. Mas não se aprofundou em como isso será feito - no ano que vem o Brasil tem duas competições oficiais, Copa América e Eliminatórias, que valem pontos e podem cortar cabeças. Defendeu que a equipe jogue de maneira mais compacta. Constatação óbvia, principalmente depois do que viu do Brasil na Copa.

Dunga admitiu que há coisas na seleção que precisam ser modificadas. Só não disse quais e que modificações propõe. Pareceu indeciso. Proferiu diversas vezes a palavra planejamento. Usou a Alemanha como exemplo. Às vezes para enaltecer o trabalho feito por lá, noutras para alfinetar aqueles que, para ele, defendem que o jogador brasileiro precisa ter liberdade de improvisação mas ao mesmo tempo endeusam a organização e o planejamento dos alemães. Como se fossem excludentes.

Falou também em aliar o talento dos jogadores brasileiros ao comprometimento, ao trabalho, ao equilíbrio emocional (indireta ao chororô do jogo com o Chile).

Está aí um item importante: equilíbrio emocional. Algo que Dunga reconhece que vai precisar ter, inclusive no trato com a imprensa. Talvez a nova era de Dunga na seleção brasileira comece pela leitura de livros de e sobre Nelson Mandela.