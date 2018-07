Dunga promete ampliar diálogo por Copa América e Olimpíada

"Vamos continuar conversando diretamente com os clubes. Quero sempre o melhor para a seleção brasileira, mas também levando em consideração os direitos e interesses dos clubes", declarou Dunga, no retorno da delegação brasileira ao País.

O técnico, o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, e o assistente Andrey Lopes passaram pouco mais de uma semana no continente europeu, onde assistiram a jogos de clubes importantes, na Liga dos Campeões, e tiveram reuniões com treinadores e dirigentes de times que contam com brasileiros da seleção.

O principal alvo foi o Barcelona, que demonstra certa resistência em liberar Neymar para disputar a Copa América e o Rio-2016. O treinador Luis Enrique teme pelo desgaste físico do atacante, caso dispute os dois torneios em período no qual deveria estar de férias ou já em trabalho de pré-temporada.

"Já havíamos feito este tipo de contato com os clubes europeus em anos anteriores. Mas este ano precisávamos estreitá-lo ainda mais, já que teremos duas competições importantes, como as Eliminatórias e a Olimpíada, e portanto muitas partidas", disse Gilmar Rinaldi.

Outra preocupação é a disputa das competições nacionais. A Copa América Centenário, marcada para acontecer entre 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos, ocorrerá no mesmo período que englobará um total de seis rodadas do Brasileirão, entre a 6ª, que começa em 4 de junho, e a 11ª, que acaba justamente no dia da final da competição continental.

Assim, o torneio poderá desfalcar equipes brasileiras que tiverem jogadores convocados por Dunga já a partir da quarta rodada, que começa em 28 de maio, tendo em vista o período de preparação da seleção brasileira. Em agosto, será a vez da Olimpíada, realizada entre os dias 5 e 21. A CBF ainda não divulgou as datas das rodadas que serão disputadas nestas datas, mas é certo que ocorrerão desfalques no Brasileirão por causa do Rio-2016.