Dunga promete folga aos jogadores durante a Copa

Com estilo durão, Dunga sempre exige concentração e dedicação dos seus jogadores. Mas ele admitiu nesta quinta-feira, em sua primeira entrevista coletiva durante a preparação brasileira para a Copa do Mundo, que também haverá espaço para folgas neste longo período em que a seleção ficará concentrada.

"Na hora e no momento oportuno, quando a carga de trabalho estiver deixando os jogadores mais tensos, daremos folgas normalmente. Não tem problema algum quanto à visita de família e amigos [à concentração, durante as folgas do grupo]. O importante é que tudo já estará combinado", afirmou Dunga.

Mas, quando questionado se faria como o técnico Maradona, que prometeu liberar sexo e vinho para os jogadores da seleção argentina durante a Copa, Dunga preferiu não entrar em detalhes. "Tem que respeitar as individualidades. Nem todo mundo gosta de sexo ou de vinho", disse o comandante brasileiro.