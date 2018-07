Dunga recebe homenagem em premiação em Montecarlo

Enquanto o Brasil vencia a Ucrânia sob o comando de Mano Menezes, Dunga foi homenageado nesta segunda-feira durante o Golden Foot, prêmio dado a jogadores com mais de 29 anos pelo conjunto da obra. O ex-técnico da seleção brasileira colocou os pés na Calçada da Fama do evento em Montecarlo, no principado de Mônaco.

Após a Copa do Mundo de 2010, quando viu a seleção ser derrotada por 2 a 1 para a Holanda, nas quartas de final, Dunga optou por ficar longe do mercado, mesmo com os boatos de que o São Paulo havia interesse em sua contratação. Até o momento, o ex-jogador não decidiu se voltará a comandar algum clube de futebol.

O vencedor da edição deste ano do Golden Foot foi o italiano Francesco Totti (Roma), que levou a melhor na eleição com Beckham (Los Angeles Galaxy), Buffon (Juventus), Drogba (Chelsea), Eto?o (Inter de Milão), Gerrard (Liverpool), Giggs (Manchester United), Puyol (Barcelona), Raúl (Schalke 04) e Seedorf (Milan).

Três brasileiros já conquistaram o prêmio do Golden Foot em edições passadas: Ronaldo (2006), Roberto Carlos (2008) e Ronaldinho Gaúcho (2009).