Dunga reintegra Lucas Lima e Cassiano no Inter

Nesta manhã, os dois foram as novidades do treinamento do Inter. Ambos já disputam partidas nesta edição do Campeonato Gaúcho, mas apenas quando foi escalada uma equipe reserva, dirigida por Osmar Loss, enquanto o grupo principal realizava a pré-temporada.

Cassiano, de 23 anos, estreou no Inter em setembro de 2012. Desde então, disputou 19 partidas pelo clube, com quatro gols marcados. Já Lucas Lima participou do seu primeiro jogo pelo time um pouco antes, em julho do ano passado. No total, ele entrou em campo 16 vezes pelo clube.

Apesar das novidades no elenco, o Inter não deve sofrer alterações no time titular para o jogo com o Esportivo, domingo, no Estádio Centenário, em Caxias, pelas semifinais da Taça Piratini - o primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

No início da atividade desta quarta, os atacantes e meias fizeram trabalhos de conclusão e os defensores exercitavam o posicionamento, orientados pelo auxiliar técnico Andrey Lopes. Na segunda parte, o grupo inteiro treinou finalizações.