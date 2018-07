Dunga repete escalação do Brasil para o jogo contra o Paraguai O técnico Dunga vai manter a equipe titular da seleção brasileira para o jogo deste sábado, contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América, em Concepción. A formação será a mesma que derrotou a Venezuela por 2 a 1 e conquistou o primeiro lugar do Grupo C.