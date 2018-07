Dunga revela insatisfação com quantidade de gols sofridos pelo Inter

NOVO HAMBURGO - O técnico Dunga demonstrou insatisfação com o desempenho da defesa do Internacional após o empate por 3 a 3 com o Goiás, domingo, em Novo Hamburgo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time levou 12 gols na atual série de seis partidas sem vitória na competição.

"O campo pesado nos atrapalhou um pouco, pois temos um time rápido. Mas foi um resultado justo. Criamos muitas chances, mas temos que trabalhar para não sofrermos tantos gols", afirmou Dunga, também reclamando das condições do campo do Estádio do Vale.

No domingo, o Inter chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Goiás, mas conseguiu arrancar o empate no final. A reação do time foi destacada pelo diretor de futebol Luis César Souto de Moura. Porém, o dirigente ressaltou que o time não ocupa uma posição digna com o investimento realizado. "O poder de reação é o que tem de mais positivo neste time. Mas temos que fazer valer mais a qualidade inegável que temos no grupo", avaliou.

O empate de domingo deixou o Inter com 23 pontos, na oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Para D''Alessandro, a equipe ainda pode reagir e lutar pelo título nacional. "Vamos continuar lutando no campeonato. Temos que continuar focados porque ainda não é tarde", disse.

Após o jogo com o Goiás, o Inter volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na próxima quinta-feira o time vai enfrentar o Salgueiro, em Pernambuco, no jogo de volta das oitavas de final, com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 3 a 0. No Brasileirão, o próximo compromisso será no domingo, no Couto Pereira, diante do Coritiba.