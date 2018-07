Dunga revela que Hulk é um dos candidatos para disputar a Copa

O técnico Dunga afirmou que considera o atacante Hulk como um candidato a representar o Brasil no Mundial da África do Sul, segundo declarações divulgadas neste sábado pelo jornal esportivo A Bola.

Segundo a fonte, Dunga disse que desde que Hulk, jogador do Porto, voltou aos campos "ele é considerado um atleta a estar junto com a seleção no mundial".

Acrescentou que acompanha com muita atenção as partidas de Hulk e que, quando não pode ir ao estádio, "determina a gravação dos jogos para assistir depois".

"Observei todas as partidas que Hulk jogou e confirmo que ele está novamente na lista de jogadores com potencial para estarem no Mundial", disse Dunga.