Dunga tem a missão de resgatar o prestígio da seleção brasileira

O técnico Dunga faz na próxima terça-feira a primeira convocação da seleção brasileira nesta sua volta ao comando. Vai divulgar a lista de 23 jogadores que participarão dos amistosos contra Colômbia, dia 5 de setembro, e Equador, dia 9, nos Estados Unidos e, mais do que os nomes, poderá dar pista importante de como será seu trabalho, pelo menos no início. Ele sabe que precisa ter em mente o resgaste da credibilidade da seleção, destroçada com o 7 a 1 para a Alemanha, ao mesmo tempo em que a renova e a prepara para o objetivo final, que é a Copa de 2018.

Dunga não deu grandes pistas sobre quem pretende levar para os jogos em Miami e Nova Jersey, embora há duas semanas tenha revelado que já fizera um "esboço'' da convocação. Sua disposição, porém, é de chamar vários atletas que estiveram na Copa e alguns novatos – não necessariamente jogadores muito jovens, mas sim que andavam longe da seleção, como Paulo Henrique Ganso e até Alexandre Pato. Ele já elogiou também o goleiro Rafael, ex-Santos, que está no Napoli.

No entanto, mais do que nomes, vale prestar atenção à mentalidade que Dunga pretende implantar na seleção. Muita coisa ele vai resgatar de sua primeira passagem, ocorrida entre 2006 e 2010. "Meus princípios são a ética, comprometimento, lealdade transparência e trabalho", já avisou.