Dunga: 'Temos que reconquistar a torcida brasileira'

A três dias da primeira convocação em seu retorno à seleção brasileira, Dunga mostrou ansiedade e revelou que a principal missão é a de 'reconquistar a torcida brasileira'. Em entrevista exclusiva à CBF TV, publicada neste sábado no site oficial da entidade, Dunga exaltou Colômbia e Equador, os adversários do Brasil nos amistosos de setembro, e prometeu responder às cobranças dos brasileiros dentro de campo.

"Somos um grupo privilegiado de estar na seleção brasileira, então não podemos medir esforços. Temos de trabalhar com dedicação e ter noção de que a seleção não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Não temos de ter o sonho de chegar na seleção brasileira, temos de ter o sonho de sermos campeões", disse Dunga.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia no dia 5 de setembro, em Miami,no estádio Sun Life, às 22h (horário de Brasília). Quatro dias depois, o adversário será a seleção do Equador, no mesmo horário, em Nova Jérsei, no estádio Metlife. Nesta terça-feira, às 11h, o técnico anuncia a lista de jogadores que serão relacionados para as partidas.