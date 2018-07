Dunga testa Alex e Scocco em treino do Internacional

Alex deverá ser confirmado na posição porque Diego Forlán será desfalque certo no fim de semana. Ele vai defender a seleção do Uruguai. O meio-campo do Inter terá ainda Airton, por causa da ausência de Josimar.

No ataque, Scocco vai entrar no lugar de Jorge Henrique, que cumprirá suspensão por ter sido expulso no clássico com o Grêmio, na rodada passada. Assim, o argentino formará dupla de ataque com Leandro Damião.

O time titular foi formado por Muriel; Ednei, Juan, Ronaldo Alves e Kleber; Airton, Willians, D''Alessandro e Alex; Scocco e Leandro Damião. Eles foram derrotados pelos reservas por 2 a 1 no coletivo desta quinta. Scocco marcou o único gol dos titulares.