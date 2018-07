Dunga testa Inter pela 1.ª vez e coloca Willians entre os titulares

GRAMADO - No primeiro treino coletivo no comando do Internacional, nesta quinta, o técnico Dunga surpreendeu em já colocar Willians entre os titulares. O jogador, que estava na Udinese, só foi oficializado pelo clube na quarta-feira, quando o volante se juntou ao elenco em Gramado, na Serra Gaúcha. Mas isso não impediu o treinador de já colocá-lo na formação ideal da equipe.

Como Ygor começa o ano machucado, Bolatti formou a dupla de volantes com Willians. Também compuseram o meio-campo os argentinos Dátolo e D''Alessandro. No ataque, jogaram Forlán e Leandro Damião. A formação não poderia ser usada no Gauchão, uma vez que há a restrição de apenas três estrangeiros por partida.

Outra surpresa foi a opção por Elton na lateral-direita, uma vez que o Inter ainda não oficializou a contratação de nenhum jogador para a posição e tanto Nei quanto Edson Ratinho foram embora. Bruno Peres, do Santos, Gabriel, que rescindiu com o Grêmio, e Hélder, do Nancy (França) estão entre os desejados.

Enquanto nenhum deles chega, o primeiro treino do Inter teve: Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Juan e Kleber; Willians, Bolatti, Dátolo e D''Alessandro; Forlán e Damião. Índio, com tendinite no joelho direito, foi poupado. Durante a segunda etapa do coletivo, Dunga testes testes. O zagueiro Jackson foi observado na lateral-direita e Josimar ocupou a vaga de Bolatti.