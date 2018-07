Dunga troca suspensão no Campeonato Gaúcho por 15 cestas básicas

PORTO ALEGRE - Depois de ser expulso da semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e vociferar aos microfones da televisão dizendo que havia um complô contra ele, o técnico Dunga corria o risco de ser suspenso por até 12 jogos. Assim, acabou ficando barata a punição que recaiu sobre ele.

Nesta quinta-feira, o departamento jurídico do Inter conseguiu um acordo com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e Dunga terá apenas que doar 15 cestas básicas para entidades assistenciais que serão indicadas pela FGF.

Assim, Dunga vai poder comandar a equipe normalmente no gramado do Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, neste domingo, às 16h, contra o time da casa, pela primeira rodada do segundo turno do estadual.

Nesta quinta, ele comandou um treino coletivo no CT do Parque Gigante e escalou Vítor Júnior na vaga deixada por Fred, que vai cumprir suspensão. Depois, durante a atividade, ele testou o também meia Otávio fazendo a função.

Não fosse o gancho do titular, o Inter teria pela quarta vez seguida a mesma equipe titular. Nesta quinta, Rodrigo Moledo não treinou, poupado, mas ele não preocupa para domingo. Alan trabalhou no seu lugar. Os zagueiros Ronaldo Alves e Jackson, o lateral Kleber e o volante Willians seguem tratando de lesões e são desfalques.